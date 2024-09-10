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Харківського адвоката підозрюють в організації переправлення ухилянтів за кордон

Ціна питання складала 7,4 тис. доларів.

Харківського адвоката підозрюють в організації переправлення ухилянтів за кордон
Харківського адвоката підозрюють в організації переправлення ухилянтів за кордон
Фото: Поліція Харківщини

Правоохоронці Харківщини підозрюють адвоката в тому, що той організував схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Підозрюваний за 7400 доларів США пообіцяв місцевому мешканцю призовного віку організувати його незаконне переправлення через державний кордон. В обумовлений час фігурант за місцем свого мешкання отримав від харків’янина гроші та надав детальні інструкції щодо подальших дій для незаконного перетину кордону”, - розповіли в поліції.

6 вересня правоохоронці провели обшук за місцем мешкання адвоката, де виявили та вилучили отримані гроші.

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Адвоката затримали, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Адвокату загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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