Харківського адвоката підозрюють в організації переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронці Харківщини підозрюють адвоката в тому, що той організував схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Підозрюваний за 7400 доларів США пообіцяв місцевому мешканцю призовного віку організувати його незаконне переправлення через державний кордон. В обумовлений час фігурант за місцем свого мешкання отримав від харків’янина гроші та надав детальні інструкції щодо подальших дій для незаконного перетину кордону”, - розповіли в поліції.

6 вересня правоохоронці провели обшук за місцем мешкання адвоката, де виявили та вилучили отримані гроші.

Адвоката затримали, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокату загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.