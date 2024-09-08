Чоловік чотири дні блукав у горах, отруївся водою із потічка і кілька разів ледь не став жертвою диких звірів.

На Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону знайшли 21-річного молодика, який чотири дні блукав у горах і ледь не загинув.

Про це повідомили у ДПСУ.

Під час перебування у горах 21-річний вінничанин тримав зв’язок зі своїм батьком, а коли зв'язок із сином обірвався, батько вирішив зателефонувати на телефонну «гарячу лінію» прикордонників. Пошуки, до яких було залучено відомчу пілотовану та безпілотну авіацію, тривали 11 годин.

Після того, як змерзлого, голодного та спраглого молодика вдалося виявити, охоронці кордону дали йому їжу, воду та зігрітися біля багаття. До слова, в ніч на 8 вересня уночі температура повітря у горах опускалася до 6 градусів тепла.Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, молодик задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, газовий балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, чоловік постійно інформував батька про координати свого перебування.

"Мандрівник" зізнався, що самому у горах було страшно, адже впродовж подорожі кілька разів ледь не став жертвою диких звірів. Якась тварина навіть намагалася напасти, її вдалося відлякати ліхтариком. Обійти ведмедів молодикові допомагав вітер, також бути обачнішим змушували вовчі сліди.

Дорогою горе-турист сильно отруївся, підозрює, що через воду з потічка. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води щоб втамувати спрагу.

На щастя, за 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати молодого чоловіка. Він всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників, адже не знав, що це саме його розшукують за інформацією батька, який злякався за життя та здоров’я сина.

Молодика доставили у прикордонний підрозділ, стосовно нього складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Правову оцінку його діям вже невдовзі надаватиме суд.