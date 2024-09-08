Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ви тільки не відвертайтеся
Ви тільки не відвертайтеся
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та артилерійськими ударами.

Кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб
Фото: Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. 

Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Сьогодні окупант активізував застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 7 авіаційних ударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під удари ворога потрапили райони населених пунктів Ямпіль, Береза, Бачівськ, Княжичі, Кіндратівка, Первомайське та місто Суми.

На Куп’янському напрямку російські війська одинадцять разів безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Невського, Новосадового, Торського, Діброви та Чернещини. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, досі триває три. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського та Григорівки окупанти п’ять разів намагались потіснити наші підрозділи, два штурми наразі тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Андріївки та Кліщіївки атаки противника відбито, також відбулось три штурми поблизу Майського, один з них досі триває.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 12 разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Неліпівки.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 штурми українських позицій. Тривають бої в шести локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 19 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного, триває ще один бій.

В районі Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку окупанти два рази намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Лобковому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies