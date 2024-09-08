Віктор Орбан заявив, що його "мирна місія не закінчена"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжує роботу над так званою миротворчою місією, в межах якої намагається "запобігти ескалації" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він Орбан заявив журналістам перед участю в заході в місті Кьоче в Угорщині, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Орбан, після своїх вояжів до України та Росії він направив лідерам ЄС свій "мирний план", який пізніше опублікував у ЗМІ.

"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", – вважає він.

Далі угорський прем’єр сказав, що його миротворча місія, "не закінчена".

"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – розповів він.