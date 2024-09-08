Віктор Орбан заявив, що його "мирна місія не закінчена"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжує роботу над так званою миротворчою місією, в межах якої намагається "запобігти ескалації" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це він Орбан заявив журналістам перед участю в заході в місті Кьоче в Угорщині, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Орбан, після своїх вояжів до України та Росії він направив лідерам ЄС свій "мирний план", який пізніше опублікував у ЗМІ.
"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", – вважає він.
Далі угорський прем’єр сказав, що його миротворча місія, "не закінчена".
"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – розповів він.
- З того часу, як 1 липня Угорщина очолила на пів року Раду ЄС, Орбан використав це, щоб “підняти власний авторитет у міжнародній дипломатії”, зустрічаючись із лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- На початку липня Орбан зустрівся з Трампом у маєтку республіканця у Флориді. Політики говорили про “шляхи досягнення миру” між Україною та РФ.
- Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями Орбана. Він розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив, заявивши, що Євросоюз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи.
- Перед цим президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені.