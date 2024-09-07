ЗМІ: німецькі посадовці вважають Польщу винною в "саботажі" розслідування підриву "Північних потоків"

Анонімні співрозмовники газети сказали, що Варшава і Київ могли мати політичні домовленості щодо цього питання.

Німецькі слідчі вважають Польщу відповідальною за те, що її правоохоронці не арештували підозрюваних у підриві газопроводів "Північний потік" українців, пише Politico з посиланням на газету Welt.

Близький до розслідування посадовець повідомив газеті, що Польща, на його думку, саботує слідство. Ще одне джерело назвало це "обструкцією правосуддя".

Екскерівник німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) вважає, що причина може полягати в політичній домовленості Києва і Варшави.

Слідчі з'ясували, що екіпаж з шести водолазів, що, як вважається, підірвали російські газопроводи, могли тренуватися у Польщі. Вони також не виключають, що Польща надала їм логістичну підтримку. Також німці вважають Польщу винною в зникненні камер з відеоспостереження.

Польська влада обурилася звинуваченнями з Німеччини. "Звинувачення в тому, що Україна здійснила цю акцію з польського відома, є абсолютно необґрунтованими", – заявив газеті голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера.

За його словами, звинувачення та інсинуації надходять від близького оточення колишніх проросійських чиновників, які вже не займають владних посад. "Я сподіваюся, що ми маємо справу не з організованою кампанією дезінформації, у якій люди дозволили використовувати себе, щоб звинуватити Польщу", – сказав Сєвєра. За його словами, Польща розслідує всі припущення, включно з можливістю причетності Росії до нападу.

Ще один анонімний співрозмовник, якого журналісти описали як українського "високопосадовця, що може бути причетним до підриву", не підтвердив те, що атаку вчинила Україна. Він сказав, що смішно в таке вірити та додав, що якби за підривом російських труб справді стояли українці, то це було б законною ціллю.

Підрив "Північних потоків" і до чого тут Польща

Німецькі медіа повідомили, що в підриві газопроводів, який відбувся в вересні 2022, німецькі правоохоронці підозрюють громадян України, зокрема чоловіка на ім'я Володимир, який проживає в Польщі. Невдовзі після цього Wall Street Journal опублікувала розлогий матеріал про підготовку та реалізацію підриву, в якому стверджувала, що ідея диверсії виникла навесні 2022-го, під час застілля військового командування та українських бізнесменів. Президент нібито дозволив провести спецоперацію, але після втручання США розпорядився відмовитися. Тодішній головком Валерій Залужний нібито сказав, що операцію зупинити неможливо, оскільки з людьми, які мали підірвати трубопроводи, вже не було зв'язку.

Після публікацій польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що всі прихильники "Північних потоків" повинні "вибачитися й замовкнути".

Раніше на адресу Польщі лунали закиди щодо відмови надати відео з камер спостереження та арештувати українців, яких слідство вважало причетними.