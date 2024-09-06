​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський провів зустріч із канцлером Шольцом

Шольц запевнив, що "Німеччина є і залишиться найбільшим прихильником України в Європі".

Президент Зеленський провів зустріч із канцлером Шольцом
Володимир Зеленський
Фото: Abaca /East New

Володимир Зеленський зустрівся у Франкфурті з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Фото: Х/ Bundeskanzler Olaf Scholz
Володимир Зеленський і Олаф Шольц

Канцлер запевнив нашу державу в підтримці і назвав ФРН і "найбільшим прихильником України в Європі.

"Німеччина є і залишиться найбільшим прихильником України в Європі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц на своїй сторінці у соцмережі Х.

  • Український президент прибув до Німеччини, де сьогодні відбувається  засідання Контактної групи з питань оборони України.
  • Опісля Зеленський вирушить до Італії на Міжнародний економічний форум «Амброзетті», де проведе зустрічі з представниками італійського бізнесу. 
  • Також заплановані переговори з главою уряду Італії Джорджею Мелоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies