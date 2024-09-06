Володимир Зеленський зустрівся у Франкфурті з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Канцлер запевнив нашу державу в підтримці і назвав ФРН і "найбільшим прихильником України в Європі.
"Німеччина є і залишиться найбільшим прихильником України в Європі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц на своїй сторінці у соцмережі Х.
- Український президент прибув до Німеччини, де сьогодні відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Опісля Зеленський вирушить до Італії на Міжнародний економічний форум «Амброзетті», де проведе зустрічі з представниками італійського бізнесу.
- Також заплановані переговори з главою уряду Італії Джорджею Мелоні.