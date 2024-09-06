До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Вермой

Також з візитом до Києва прибули представники американських компаній Aon, Jacobs Solutions та компанії Day & Zimmermann.

6 вересня з візитом до Києва прибув заступник держсекретаря США, в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Вермой.

Про це повідомила посол США в України Бріджит Брінк у мережі "Х".

"Рада вітати заступника держсекретаря США Річарда Вермоя знову у Києві", – написала пані посол.

Брінк наголосила, що Річард Вермой прибув до Києва, щоб обговорити підтримку США у відновлення України.

Також, за словами Бріджит Брінк, заступник держсекретаря США прибув разом із представниками приватного сектора з трьох компаній. Зокрема, з візитом прибули представники компаній Aon, Jacobs Solutions та компанії Day & Zimmermann.