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До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Вермой

Також з візитом до Києва прибули представники американських компаній Aon, Jacobs Solutions та компанії Day & Zimmermann.

До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Вермой
Річард Вермой та Бріджит Брінк
Фото: Бріджит Брінк

6 вересня з візитом до Києва прибув заступник держсекретаря США, в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Вермой.

Про це повідомила посол США в України Бріджит Брінк у мережі "Х".

"Рада вітати заступника держсекретаря США Річарда Вермоя знову у Києві", – написала пані посол.

Брінк наголосила, що Річард Вермой прибув до Києва, щоб обговорити підтримку США у відновлення України. 

Також, за словами Бріджит Брінк, заступник держсекретаря США прибув разом із представниками приватного сектора з трьох компаній. Зокрема, з візитом прибули представники компаній Aon, Jacobs Solutions та компанії Day & Zimmermann.

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