Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю

Житомирська область та американський штат Індіана підписали Меморандум про співпрацю. Документ підписали під час візиту губернатора штату Еріка Холкомбома до Києва, де він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У присутності глави України голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та губернатор штату Індіана Ерік Холкомб підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо економічної, академічної та культурної співпраці між Житомирською областю та штатом Індіана.

Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві й високотехнологічному виробництві.

Крім того, меморандум сприятиме посиленню співпраці між закладами освіти та науково-дослідними установами, а також налагодженню співробітництва та прямих контактів між театрами, музеями, творчими об’єднаннями, асоціаціями й фондами Житомирщини та штату Індіана.

Кілька європейських країн уже взяли патронат над українськими регіонами. Зокрема, Данія опікується Миколаївщиною, Німеччина – Чернігівщиною, Чехія – Дніпровщиною.