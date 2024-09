Верховна Рада призначила Калмикову міністеркою в справах ветеранів

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів.

Її кандидатуру підтримали 256 народні депутати. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

Калмикова до призначення в Мінвет була заступницею міністра оборони. Міністерство ветеранів тимчасово очолював Порхун, який тепер піде на посаду в Офіс президента.

Хто така Наталія Калмикова

Фото: Міноборони Наталія Калмикова

Закінчила Вінницький національний медичний університет (вересень 1999 – червень 2005 рр.) та Вінницьку академію безперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління та адміністрування" (вересень 2019 – березень 2021 рр.) (диплом з відзнакою).

Навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA. Успішно завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало. Займалася дослідженням «Female leadership in the military», співпрацею з ветеранськими організаціями, органами влади США, Сиракузьким Університетом, Інститутом ветеранів та військових родин.

З 2005 по 2012 роки – лікар-інтерн Міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Вінниця.

З 2007 по 2008 роки – консультант з медичних питань представництва фірми «Алкон Фармасьютікалс Лтд» в Україні (за сумісництвом).

З 2008 по 2012 роки – консультант з маркетингу ПП «Дельта Медікел» (за сумісництвом)

З 2014 по 2015 роки – консультант з маркетингу у м. Вінниця ПП «Дельта Медікел».

З 2015 по 2017 роки – консультант з маркетингу у м. Вінниця ПП «Дельта Медікел»

З 2018 по 2021 роки – менеджер Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим».

З червня по грудень 2021-го року – радник з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

З лютого 2022-го по вересень 2023-го року – виконавчий директор Українського ветеранського фонду.

У квітні 2014 року стала волонтером та допомагала українській армії. За період співпраці з сектором безпеки і оборони нагороджена низкою відзнак та медалей Міністерства оборони, видів та родів військ ЗСУ.

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Наталію Калмикову заступницею Міністра оборони України з питань соціального розвитку.