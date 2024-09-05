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Сметанін став новим міністром з питань стратегічної промисловості

Його попередник Камішин пішов в ОП. 

Сметанін став новим міністром з питань стратегічної промисловості
Фото: Кабінет міністрів

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна міністром з питань стратегічної промисловості. 

За проголосували 247 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram. 

Сметанін понад рік очолював "Українську оборонну промисловість", а до цього мав дев'ятирічний досвід роботи в сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема керував харківським заводом імені Малишева. 

  • Більше на цю тему – тут: Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони».

Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»
Фото: Макс Требухов
Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»

До Сметаніна посаду міністра з питань стратегічної промисловості мав Олександр Камишін. Зараз він піде на роботу в Офіс президента. 

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