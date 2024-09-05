Сметанін став новим міністром з питань стратегічної промисловості

Його попередник Камішин пішов в ОП.

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна міністром з питань стратегічної промисловості.

За проголосували 247 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Сметанін понад рік очолював "Українську оборонну промисловість", а до цього мав дев'ятирічний досвід роботи в сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема керував харківським заводом імені Малишева.

Більше на цю тему – тут: Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони».

Фото: Макс Требухов Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»

До Сметаніна посаду міністра з питань стратегічної промисловості мав Олександр Камишін. Зараз він піде на роботу в Офіс президента.