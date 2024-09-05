Сметанін став новим міністром з питань стратегічної промисловості

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна міністром з питань стратегічної промисловості.
За проголосували 247 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Сметанін понад рік очолював "Українську оборонну промисловість", а до цього мав дев'ятирічний досвід роботи в сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема керував харківським заводом імені Малишева.
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До Сметаніна посаду міністра з питань стратегічної промисловості мав Олександр Камишін. Зараз він піде на роботу в Офіс президента.