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Парламент призначив міністерку захисту довкілля

До цього вона була заступницею міністра енергетики. 

Парламент призначив міністерку захисту довкілля
Світлана Гринчук
Фото: Міненерго

Верховна Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля.

За проголосували 246 депутатів. Про це повідомили парламентарі в Telegram. 

Хто така Світлана Гринчук

На сайті Міненерго Гринчук назвали фахівчинею у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Має фінансово-економічну освіту Чернівецького торговельно-економічного інституту (Київський національний торговельно-економічний університет) та є кандидатом економічних наук.

Протягом роботи в Міндовкілля опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами. У 2022 році працювала заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів. Працювала радником на громадських засадах Міністра фінансів України, Прем’єр-Міністра України.

З 2023 року і до призначення на посаду заступника Міністра енергетики України – директор Офісу підтримки реформ при Міненерго.

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