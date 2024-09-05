Умєров у Німеччині обговорив із Пісторіусом постачання ракетних систем та боєприпасів

Також говорили про розвиток ППО.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час офіційного візиту до НІмеччини зустрівся із колегою Борисом Пісторіусом. На зустрічі обговорили зокрема постачання Україні сучасних ракетних систем та боєприпасів.

Про це повідомили у Міноборони.

Наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири нашадержава отримає вже до кінця цього року, а решта прибудуть у 2025.

"Обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами. Зокрема, акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони", – зазначив Умєров.

Він додав, що вдячний німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство у посиленні української ППО.