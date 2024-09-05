Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку

Він займав цю посаду з 2020 року.

Верховна Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який перебував на цій посаді з 2020 року.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Кулеба до парламенту звітувати не прийшов.

Зі "слуг народу" за звільнення проголосували 182 "слуги народу", 16 "платформи за життя і мир", 15 "відновлення України" (обидві – ОПЗЖ) та 15 "Довіри".

Учора головуючий на засіданні перший віцеспікер оголосив перерву саме на питанні звільнення Кулеби. До цього парламенту забракло голосів для звільнення голови Фонду держмайна та віцепрем'єрки Ірини Верещук.

Замість Кулеби міністром хочуть призначити Андрія Сибігу – заступника міністра закордонних справ, який раніше був заступником Андрія Єрмака. Про нову посаду для Дмитра поки що нічого невідомо – на відміну від інших його звільнених колег.

Дмитро Кулеба був одним з небагатьох міністрів, які залишалися на посаді всі роки після формування нового кабінету міністрів Дениса Шмигаля в 2020 році. Заява про відставку від нього надійшла 4 вересня, днем пізніше після деяких його колег.

Уродженець Сум, Дмитро Кулеба, почав працювати в системі міністерства закордонних справ у 2003 році. З 2010 працював у секретаріаті міністра МЗС та займався іміджем України за кордоном, співпрацею з міжнародними організаціями та відносинами з США.

У 2013 році пішов з державної служби та очолив Фонд культурної дипломатії. Але вже в 2014 повернувся до МЗС на посаду Посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.

У 2016 році призначений на посаду Постійного представника України при Раді Європи.

З серпня 2019 року по березень 2020 року був віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

З 4 березня 2020 року призначений Міністром закордонних справ України.

Подання міністра закордонних справ робить президент, а голосує за кандидатуру, як і з іншими міністрами, Верховна Рада.

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