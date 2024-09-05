Зокрема, йдеться про лінгвістичне удосконаленням міжнародних договорів та та конвенцій.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Олександр Мережко заявив, що новопризначений глава МЗС Андрій Сибіга запропонує зміни до законів про дипсужбу та міжнародні договори.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Зараз нам необхідно діяти в унісон для того, щоб перемогти. Тобто треба створювати зв'язки і відповідні механізми взаємодії між президентом, прерогативою якого є зовнішня політика, його офісом, МЗС та парламентською дипломатією. Ми сподіваємося, що Андрій Іванович Сибіга буде такою фігурою, яка буде сприяти такій взаємодії", – прокоментував Мережко.

За його словами, у Сибіги вже є власні проекти та плани, у тому числі пов'язані із законодавчими процесами та із змінами у законодавстві.

Зокрема, йдеться про зміни до закону про дипломатичну службу.

"Є дуже багато питань, пов'язаних із оптимізацією регулювання питань дипломатичної служби та її проходження", – зазначив він.

Також додав, що зміни торкнуться і закону про міжнародні договори.

"Ми торкнулися питання офіційних перекладів договорів. На превеликий жаль, трапляються помилки і треба вирішувати цю проблему. Небхідно мати переклади якісні, офіційні... Наприклад, йшлося навіть про статут ООН. Є низка інших договорів, багатосторонніх конвенцій, які потребують такого лінгвістичного удасконалення", – сказав Мережко.