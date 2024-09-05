Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій

Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України. До цього він займав посаду заступника голови Офісу президента України.
За призначення Кулеби проголосували 240 народних депутатів. Про це нардепка Ірина Геращенко написала в Telegram.
Інформація про можливе призначення Кулеби в Мінрегіон з'являлася й раніше, але у травні він заперечував, що отримав відповідну пропозицію. Тоді у влади з'явилася ідея розділити міністерство інфраструктури на два: окремо інфраструктури і окремо регіональної політики. Кулебі "пророкували" Мінрегіон.
Хто такий Олексій Кулеба
Олексій Кулеба – уродженець Києва, у 2005 році на посаді менеджера Комунального підприємства Київської обласної ради "Київ – медіа"".
У 2010 році працював старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»".
У 2012 році призначений директором ТОВ "Аспер Естейр.
У 2018 викладав в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
З листопада 2019 року займав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.
З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації.
З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації.
З травня 2022 року призначений головою Київської обласної державної адміністрації.
Указом Президента України 24 січня 2023 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України.