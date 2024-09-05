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Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій

До нині він працював у Офісі президента.

Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій
Фото: facebook/Олексій Кулеба

Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України. До цього він займав посаду заступника голови Офісу президента України.

За призначення Кулеби проголосували 240 народних депутатів. Про це нардепка Ірина Геращенко написала в Telegram

Інформація про можливе призначення Кулеби в Мінрегіон з'являлася й раніше, але у травні він заперечував, що отримав відповідну пропозицію. Тоді у влади з'явилася ідея розділити міністерство інфраструктури на два: окремо інфраструктури і окремо регіональної політики. Кулебі "пророкували" Мінрегіон. 

Хто такий Олексій Кулеба

Олексій Кулеба – уродженець Києва, у 2005 році на посаді менеджера Комунального підприємства Київської обласної ради "Київ – медіа"".

У 2010 році працював старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»".

У 2012 році призначений директором ТОВ "Аспер Естейр.

У 2018 викладав в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З листопада 2019 року займав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.

З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації.

З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації.

З травня 2022 року призначений головою Київської обласної державної адміністрації.

Указом Президента України 24 січня 2023 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України.

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