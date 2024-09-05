Стефанішина стала віцепрем'єркою з питань євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції

Ольга Стефанішина стала віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України.

За призначення проголосували 253 депутати. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у червні 2020 року. До цього була генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

Тепер вона поєднуватиме роботу фактично двох міністрів, оскільки займатиметься питаннями юстиції. До неї посаду міністра юстиції займав Денис Малюська – він був звільнений учора.

Раніше у владі говорили, що задля скорочення витрат хотіли би об'єднати по декілька міністерств у одне. Навесні хотіли ліквідувати аж третину міністерств.