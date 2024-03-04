Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду

У межах реформи державної служби цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій.

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Кількість міністерств українського уряду мають зменшити на третину.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ведемо роботу зі скорочення кількості міністерств на третину”, − зазначив він.

Шмигаль додав, що у межах реформи державної служби цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій.

За його словами, триває робота зі створення Центру Уряду, який виконуватиме допоміжні адміністративні функції.

“Міністерства мають формувати політики, а Центр Уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку”, − пояснив прем’єр.

Також у планах − впровадити "Дію" для держслужбовців.