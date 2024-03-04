Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду

Кількість міністерств українського уряду мають зменшити на третину.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Ведемо роботу зі скорочення кількості міністерств на третину”, − зазначив він.
Шмигаль додав, що у межах реформи державної служби цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій.
За його словами, триває робота зі створення Центру Уряду, який виконуватиме допоміжні адміністративні функції.
“Міністерства мають формувати політики, а Центр Уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку”, − пояснив прем’єр.
Також у планах − впровадити "Дію" для держслужбовців.
- У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що влада обговорює зменшення кількості міністерств і переформатування уряду через дефіцит коштів.
- Укрупнення міністерств шляхом злиття декількох в одне проводили і раніше. В деяких випадках їх доводилося розділяти назад. Ще в 2020 тодішній голова партії "Слуга народу" Корнієнко визнавав, що "укрупнення не завжди спрацювало".
- У грудні 2022 об'єднали Мінінфраструктури і Мінгромад.