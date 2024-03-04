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Україна пропонує замість програм з підтримки біженців впровадити програми для тих, хто повертається

Це, на погляд уряду, стимулюватиме повернення з-за кордону.

Україна пропонує замість програм з підтримки біженців впровадити програми для тих, хто повертається
Фото: EPA/UPG

Україна працює над стимулами для повернення українців, які виїхали за кордон. Головним стимулом для повернення є безпека, але також це трансформація програм підтримки українців у ЄС.

Ці програми мають трансформувати в програми стимулювання повернення. Про це українських прем'єр Денис Шмигаль сказав на річній пресконференції.

"Ми працюємо спільно з партнерами над стимулами для повернення українців. Безумновно, що номер один стимул – це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які знаходяться за кордоном. Але, крім цього, це трансформація програм підтримки українців у ЄС. Вони мають трансформуватись на програми стимулювання повернення, «підйомні» для повернення так звані і інші кроки, які будуть стимулювати людей повертатись в Україну, підтримувати державу зсередини", – сказав голова уряду.

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