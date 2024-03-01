Експерти недооцінили: економіка Індії випереджає очікування

Країна зберігає за собою звання економіки, що зростає найшвидше на планеті.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у своєму акаунті в мережі X прозвітував про збільшення ВВП країни у заключному кварталі 2023 року на 8,4%. Як зазначає BBC, це робить країну лідером світу за темпами зростання економіки.

Показники Індії перевищують прогнози експертів. Однією з причин вважають великі інвестиції уряду Моді у розбудову технологічного виробництва. Країна має потужності для виготовлення смартфонів, чипів, напівпровідників та дронів, завдяки чому нав'язує конкуренцію на глобальних ринках.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, у 2024 році зростання ВВП складе 6,5% - і цей показник відчутно випереджає Китай. Такими темпами Індія за кілька років може стати третьою економікою світу, потіснивши з вищих позицій Японію та Німеччину та поступаючись лише США і Китаю.