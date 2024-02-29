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Київ збільшив фінансування програми “Захисник Києва” до 5 мільярдів на цей рік

З додаткових 2,9 млрд грн половину витратять на укриття, а не військові закупівлі.


Київ збільшив фінансування програми “Захисник Києва” до 5 мільярдів на цей рік
Фото: Вікіпедія

Депутати Киїради внесли зміни до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони "Захисник Києва", збільшивши фінансування на поточний рік. Рішення, яке подали на сесію як невідкладне, ухвалили на засіданні міськради 29 лютого.

Раніше в бюджеті Києва-2024 на програму “Захисник Києва” було закладено 1,5 млрд грн. Тепер ця сума складає 4,928 млрд грн. 

Кошти планують витратити, зокрема, на такі напрямки: 

  • 1,8 млрд грн – на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки
  • 390 млн грн – на одноразову адресну матеріальну допомогу киянам, які вперше мобілізуються до лав ЗСУ і Сил оборони (30 тис. грн)
  • 400 млн грн – на придбання, виготовлення і ремонт БпЛА для сил оборони
  • 68,8 млн грн – на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БпЛА (в освітніх закладах Києва);
  • 1,5 млрд грн – на реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (раніше програма не містила такого рядка видатків).

Нагадаємо, міську цільову програму “Захисник Києва” ухвалили в 2022 перед відкритим вторгненням РФ в Україну. В 2022 році в рамках цієї програми витратили 986 млн грн, в 2023 – 5,12 млрд грн.

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