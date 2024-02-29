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У Конгресі США дійшли згоди щодо уникнення шатдауну

Голосування за продовження фінансування уряду має відбутися не пізніше четверга.

У Конгресі США дійшли згоди щодо уникнення шатдауну
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, а також представники меншості в обох палатах Конгресу США заявили про досягнення згоди щодо запобігання шатдауну - повному або частковому припиненню роботи уряду.

Як повідомляє BBC, обидві партії домовилися, що не пізніше, ніж у четвер, відбудеться голосування щодо продовження фінансування роботи органів виконавчої влади. Дедлайн рішення щодо бюджету за чотирма законопроєктами відкладуть до 8 березня, а за усіма іншими - до 22-ого. 

Спільна заява членів Конгресу стосується лише питання шатдауну і не поширюється на законопроєкт про безпекову допомогу для України, який спікер Майк Джонсон досі відмовляється ставити на голосування.

  • У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами. 
  • Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомтсва припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування. 
  • За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів. 
  • Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.   
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