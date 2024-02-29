У Конгресі США дійшли згоди щодо уникнення шатдауну

Голосування за продовження фінансування уряду має відбутися не пізніше четверга.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, а також представники меншості в обох палатах Конгресу США заявили про досягнення згоди щодо запобігання шатдауну - повному або частковому припиненню роботи уряду.

Як повідомляє BBC, обидві партії домовилися, що не пізніше, ніж у четвер, відбудеться голосування щодо продовження фінансування роботи органів виконавчої влади. Дедлайн рішення щодо бюджету за чотирма законопроєктами відкладуть до 8 березня, а за усіма іншими - до 22-ого.

Спільна заява членів Конгресу стосується лише питання шатдауну і не поширюється на законопроєкт про безпекову допомогу для України, який спікер Майк Джонсон досі відмовляється ставити на голосування.