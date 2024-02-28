Фінляндія не проти використання наданої Україні зброї на території Росії

Фінляндія не обмежувала використання наданої Україні зброї, таким чином вона може бути застосована на території Росії. Фінляндія не розголошує, які види озброєнь вона надала Україні.

Про це повідомляє Yle з посиланням на міністерство оборони Фінляндії.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, обмеження на використання озброєнь встановили переважно ті країни, які надали Україні залпові системи дальньої дії.

Раніше майбутній командувач Збройних сил Естонії Андрус Меріло сказав, що західні країни припустилися помилки, коли обмежили використання наданої українцям зброї лише територією України.

“Наскільки мені відомо, Фінляндія не встановлювала подібних обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових об'єктів також на території Росії”, - заявив голова парламентського комітету з оборони Юкка Копра.

Заступник голови комітету з оборони Мікко Савола уточнив, що зброю, надану Фінляндією, ”в принципі” може бути використана на території Росії. Водночас дальність дії зброї, наданої Фінляндією, менша, ніж, наприклад, у далекобійних ракет.

В свою чергу, Оборонні сили надіслали Yle повідомлення, що політична воля НАТО та інших західних країн, а також передумови надання військової допомоги полягають у тому, що західна зброя не повинна використовуватися для ударів по території Росії.