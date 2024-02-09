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Фінляндія надсилає Україні нову партію військової техніки на 190 млн євро

Вміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки.

Фінляндія надсилає Україні нову партію військової техніки на 190 млн євро
міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
Фото: EPA/UPG

Фінляндія надсилає Україні більше військової техніки на 190 млн євро. Президент Республіки ухвалив це питання 9 лютого 2024 року за поданням Уряду.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії. 

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у вітчизняної промисловості з окремим фінансуванням у розмірі 30 мільйонів євро, виділеним для підтримки України.

“На національному та ширшому рівні необхідно знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Наразі ми готуємо довгостроковий план підтримки України”, – сказав міністр оборони Антті Хяккянен (Antti Häkkänen).

За його словами, у вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і в оборонному відомстві працюють над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є фінське вітчизняне виробництво боєприпасів.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь у коаліціях з артилерії та розмінування, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, групи, яка координує збройну допомогу Україні. Метою міжнародних продуктивних коаліцій є довгострокова підтримка України.

З метою гарантування безпечної доставки допомоги детальний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не повідомлятимуться.

Додаткова допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони.

Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, зараз становить 1,8 млрд євро.

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