Норвегія планує надати Україні ще 10 зенітно-ракетних комплексів NASAMS

Уряд Норвегії пропонує парламенту замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).

Зазначається, що це робиться на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання. Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон.

“Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. У той же час я стурбований тим, щоб ми самі якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони”, – сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.