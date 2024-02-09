Норвегія планує надати Україні ще 10 зенітно-ракетних комплексів NASAMS

Уряд Норвегії пропонує парламенту замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).
Зазначається, що це робиться на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання. Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон.
“Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. У той же час я стурбований тим, щоб ми самі якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони”, – сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
- У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення.
- Опісля на спільній пресконференції норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нову фінансову допомогу Україні. Також він додав, що його держава передасть додаткові системи протиповітряної оборони. А у 2024-му надаватиме пряму економічну підтримку критичним послугам в Україні. Також країна намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби ППО.
- Також Зеленський у межах візиту обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю.
- Крім того, Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.