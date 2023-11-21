Юрій Ігнат: "Основу українського ППО скоро складатимуть Patriot, NASAMS та IRIS-T"

Невдовзі основу української протиповітряної оборони становитимуть системи системи західного зразка Patriot, SAMP-T, NASAMS та IRIS-T. Саме вони складатимуть щит для Повітряних сил. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у Медіацентрі Україна, – пише Укрінформ.

"Основні чотири комплекси, які, мабуть, стануть основою нашого ППО у подальшому, – це Patriot, SAMP/T, IRIS-T та NASAMS. Самі ці системи складатимуть щит від Повітряних сил, а надалі вже ешелонована ППО буде розподілятися по родах та видах інших Сил оборони. Будемо посилюватися. Зараз це посилення проходить шляхом введення додаткових мобільних вогневих груп", – заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що наразі питання стоїть у ще більшій кількості систем ППО, адже надалі користуватися радянськими системами не вдасться.

"Зараз ми маємо більше таких (оновлених західних систем – ред.), які поступово на певних напрямках витісняють радянську техніку. Ми не можемо нескінченно використовувати радянську техніку, все, що у нас було, ми використовуємо, але і боєкомплекти, і справність техніки виснажується. Її стане все менше", – пояснив він.

Крім того, Юрій Ігнат наголосив, що західні союзники допомагають поповнювати комплекти зенітних керованих ракет С-300 і "Бук" і надають комплекти запасних частин.

"Їхні запаси не вічні, тому все більше вони передають системи західного зразка: від малого ППО, ППО сухопутних військ та інших родів та Сил оборони, аж до зенітних ракетних систем, які є на озброєнні у Повітряних силах", – додав речник.

Нагадаємо, за словами Зеленського, рівень української ППО і загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування — без непотрібних зупинок країни.