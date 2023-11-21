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Росія за дві доби запустила по Україні майже 50 "шахедів" і накопичує крилаті ракети, – британська розвідка

Окупанти намагаються полабити українську протиповітряну оборону.

Росія за дві доби запустила по Україні майже 50 "шахедів" і накопичує крилаті ракети, – британська розвідка
Фото: скрин відео

Росіяни поки що утримуються від запуску крилатих ракет по Україні, аби накопичити їх для масованих ударів. Наразі воорог у великих кількостях використовує ударні дрони "Шахед", намагаючись полабити українську протиповітряну оборону.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"З 18 до 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки іранської розробки «Шахед», переважно в напрямку Києва. Їх запускали хвилями за двома напрямками  від Курська зі сходу та від Краснодара з південного сходу. Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед узгодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України", – ідеться у зведенні.

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Зазначається, що Росія  найімовірніше, застосує накопичені ракети з настанням холодів, аби повторить торішню спробу знищити найважливішу національну інфраструктуру України.

Нагадаємо, за даними Міноборони, Росія накопичила в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору. В Криму у ворога розгорнутий потужний хаб військового ресурсу, зокрема, там зосереджені ракети типу "Калібр" та "Онікс".

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