Головне за ніч та ранок вівторка, 21 листопада: удари по лікарні та шахті в Селидовому, День Гідності та Свободи

Уночі росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Донецькій області.

Близько 23:20 ворог вдарив по лікарні міста Селидове. Пошкоджено дві будівлі медзакладу, шестеро цивільних поранені, повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають", – написав він.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще двох ракетних ударів по шахті.

Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.

Нагадаємо, що раніше в Селидовому росіяни серед ночі вдарили по житловій чотирьохповерхівці. Рятувальники більше доби розбирали завали, шукаючи людей. Загинули четверо, троє поранені.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Гідності та Свободи. Він наголосив, що 10 років тому українці "провели свій перший контрнаступ проти беззаконня і спроби позбавити нас європейського майбутнього".

"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Державне свято, встановлене на честь початку двох революцій – 2004-го та Революції Гідності 10 років тому... 10 років тому люди об’єдналися не лише проти чогось, а й передусім за себе. Кожен за кожного. Всі ті, хто після силового свавілля відчув: це б’ють і мене, це боляче й мені, це удари по справедливості й правді, свободі, по нашому спільному завтра. Яким воно буде, якщо ми промовчимо, проковтнемо, будемо боятися, а не боротися? І тоді фактично відбулася перша перемога в сьогоднішній війні. Перемога небайдужості. Перемога хоробрості. Перемога Революції Гідності. Перемога народного спротиву, громадянського суспільства, подвигу Героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу в столиці та інших регіонах", - сказав Зеленський у відеозверенні.

Президент зазначив, що сьогодні твориться новий виток української історії. "І сьогодні саме від нашого покоління залежить, який напрямок вона отримає. Що напишуть про нас у підручниках історії. Що скажуть про нас нащадки. «Вони боролись, але не змогли» чи «Вони бились і перемогли»", - сказав він.

Зеленський також нагадав про небезпеку пошуку "компромісів з терористами".

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 70 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили ще 610 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 320 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів і військова допомога Києву.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умєровим, а також із президентом Володимиром Зеленським.

Крім політичних переговорів, до програми візиту включено покладання вінків на Майдан Незалежності, де 10 років тому почалися проєвропейські протести.

До Києва приїхала також Президентка Республіки Молдова Мая Санду. Вона взяла участь у вшануванні пам’яті активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!