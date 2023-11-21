Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"

За його словами, тепер росіяни прагнуть усунути його від влади до кінця 2023.

Президент Володимир Зеленський розповів про пережиті замахи на його життя. За його словами, останнім планом було не вбити, а замінити президента до кінця 2023.

Він сказав, що не знає точного числа спроб убити його, але їх було не менше п'яти-шести. Про це він сказав у розмові з британським таблоїдом The Sun.

"Нормально. Думаю, що перший був дуже цікавим, коли це вперше. А далі... це уже як ковід. Спершу люди не знають, що робити з цим, і це виглядає страшно, а потім розвідка просто ділиться з тобою деталями, що ще одна група приїхала до України, щоб зайнятися цим", – сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента. Ці дані підтвердила українська розвідка та західні союзники.