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Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"

За його словами, тепер росіяни прагнуть усунути його від влади до кінця 2023. 

Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський розповів про пережиті замахи на його життя. За його словами, останнім планом було не вбити, а замінити президента до кінця 2023. 

Він сказав, що не знає точного числа спроб убити його, але їх було не менше п'яти-шести. Про це він сказав у розмові з британським таблоїдом The Sun.

"Нормально. Думаю, що перший був дуже цікавим, коли це вперше. А далі... це уже як ковід. Спершу люди не знають, що робити з цим, і це виглядає страшно, а потім розвідка просто ділиться з тобою деталями, що ще одна група приїхала до України, щоб зайнятися цим", – сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента. Ці дані підтвердила українська розвідка та західні союзники. 

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