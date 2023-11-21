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РФ вдарила по лікарні і шахті в Донецькій області. Є загиблий та поранені

Удар по шахті відбувся через декілька хвилин після атаки на лікарню. 

Уночі росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Донецькій області

Близько 23:20 ворог вдарив по лікарні міста Селидове. Пошкоджено дві будівлі медзакладу, шестеро цивільних поранені, повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Клименко.

"Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають", – написав він. 

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще двох ракетних ударів по шахті. 

Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.

Нагадаємо, що раніше в Селидовому росіяни серед ночі вдарили по житловій чотирьохповерхівці. Рятувальники більше доби розбирали завали, шукаючи людей. Загинули четверо, троє поранені. 

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