Головне за понеділок, 20 листопада: зустріч у Києві українських та американських військових, новий пакет допомоги від США

Міністр оборони США Ллойд Остін та Верховний головнокомандувач Обʼєднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувач Збройних Сил США в Європі генерал Крістофер Каволі відвідали Київ.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. “Під головуванням міністра оборони України Рустема Умєрова, разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою, взяли участь у перемовинах з нашими американськими партнерами””, - йдеться у повідомленні.

Генерал Залужний під час зустрічі доповів про обстановку на фронті. Також учасники зустрічі обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах.

Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять українські спроможності на полі бою.

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 100 млн доларів.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу в Києві. Остін уточнив, що новий пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority. Вона передбачає виділення озброєнь із запасів армії США.

"Це забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також низку протитанкових озброєнь", – додав Ллойд Остін.

Голова Пентагону наголосив, що військова підтримка України з боку США "продовжується", крім того "інші союзники і партнери також беруть на себе відповідальність" для забезпечення такої підтримки.

США нададуть Україні нову систему HIMARS, також Україна отримає артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, та протитанкові системи.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 54 бойових зіткнення.

Росіяни завдали трьох авіаційних ударів, здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу противника.

Українські бійці відбили 19 атак окупантів на Бахмутському напрямку, по 10 - на Куп’янському і Мар’їнському.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також українські бійці надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 листопада – в нашій новині.

На підконтрольну уряду України територію повернено тіла 94 оборонців України, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Упродовж понеділка, 20 листопада, росіяни спрямували на Нікополь Дніпропетровської області два дрони-камікадзе та двічі атакували місто з важкої артилерії.

Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані.

Ворог пошкодив 10 приватних будинків та стільки ж господарських споруд. Побив інфраструктурний об’єкт. Понівечив кілька ліній електропередач, газогонів та водопровід на території домоволодіння.

Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підозрюють у заволодінні 62 млн гривень. Повідомлення з'явилося після того, як голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору сьогодні звільнив Кабмін.

За даними НАБУ, у 2020-2022 власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення.

"Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи", – стверджують у НАБУ.

Наразі підозрюються шість осіб. Докладніше – в новині.

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