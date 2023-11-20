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Українські та американські військові провели зустріч у Києві

Учасники зустрічі обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. 

Українські та американські військові провели зустріч у Києві
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Міністр оборони США Ллойд Остін та Верховний головнокомандувач Обʼєднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувача Збройних Сил США в Європі генерал Крістофер Каволі відвідали Київ.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Під головуванням міністра оборони України Рустема Умєрова, разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою, взяли участь у перемовинах з нашими американськими партнерами””, - йдеться у повідомленні. 

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Генерал Залужний під час зустрічі доповів про обстановку на фронті. Також учасники зустрічі обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. 

Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять українські спроможності на полі бою.

Нагадаємо, США нададуть Україні нову систему HIMARS. Також Україна отримає артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, та протитанкові системи. Загалом Пентагон надає Україні пакет допомоги у розмірі 100 млн доларів.

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