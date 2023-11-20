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Окупанти вбили двох жителів Херсону, ще трьох людей поранили, – МВА

Ворог не перестає обстрілювати Херсон.

Окупанти вбили двох жителів Херсону, ще трьох людей поранили, – МВА
Фото: ДСНС

У понеділок російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих мешканців, ще троє зазнали поранень. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали п'ятеро людей. Двоє чоловіків 56 і 42  років загинули на місці ворожого обстрілу. Ще троє людей отримали поранення. Це чоловіки 34 і 67 років та жінка 1967 р.н.", – зазначається у повідомленні.

Двох поранених госпіталізовано,  один – на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, вранці росіяни обстріляли автостоянку транспортного підприємства в Херсоні. Щонайменше двоє людей загинули, ще одна поранена.

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