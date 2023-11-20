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РФ вдарила по транспортному підприємству в Херсоні. Є загиблі та поранений

Окупанти відкрили вогонь уранці.

РФ вдарила по транспортному підприємству в Херсоні. Є загиблі та поранений
Обстріл Херсона
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Вранці росіяни обстріляли автостоянку транспортного підприємства в Херсоні. Щонайменше двоє людей загинули, ще одна поранена.

Пошкоджено авто і будинок, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Жертвами є водії.

"Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок", – сказав він.

Нагадаємо, що вчора внаслідок російських ударів по Херсонській області були поранені шестеро мирних. Росіяни відкривали вогонь понад 50 разів.

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