На Сумщині унаслідок мінометного обстрілу росіян загинув цивільний.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Окупанти обстріляли місто Середина-Буда 29 листопада близько 18.30. Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура. Через ворожу атаку на своєму подвір'ї загинув 51-річний чоловік.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, цього місяця росіяни обстріляли Середину-Буду з артилерії. Внаслідок атаки жінка отримала поранення, несумісне з життям.

Днями російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Новослобідська громади області.