МЗС доручило посольствам з’ясувати, чи дійсно є українці на захопленому хуситами судні

Міністерство закордонних справ України доручило посольствам перевірити інформацію про перебування українців на борту захопленого хуситами судна у Чорному морі.

Про це повідомляє у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Бачимо повідомлення в ЗМІ про захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей", – йдеться у повідомленні.

Ніколенко додав, що МЗС тримає ситуацію на особливому контролі.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю заявила, що єменські хусити, яких підтримує Іран, захопили корабель у Червоному морі. У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що судно пливло з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що британське судно, яке експлуатується японською компанією, було "захоплене за примхою Ірану повстанцями-хуситами". На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але не було ізраїльтян.