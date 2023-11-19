Сили оборони за тиждень знищили понад сім тисяч окупантів

За тиждень з 13 по 19 листопада Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника. Також ліквідовано 711 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

86 танків

94 бойових броньованих машин

185 артилерійських системи

17 РСЗВ

8 установок ППО

170 одиниць автотехніки

18 одиниць спецтехніки

Фото: Олександр Павлюк

Окрім цього ЗСУ 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин.