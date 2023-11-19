Сили оборони за тиждень знищили понад сім тисяч окупантів

За тиждень з 13 по 19 листопада Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника. Також ліквідовано 711 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
- 86 танків
- 94 бойових броньованих машин
- 185 артилерійських системи
- 17 РСЗВ
- 8 установок ППО
- 170 одиниць автотехніки
- 18 одиниць спецтехніки
Окрім цього ЗСУ 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин.