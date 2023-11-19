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Сили оборони за тиждень знищили понад сім тисяч окупантів

Серед втрат ворога — понад 700 одиниць озброєння та техніки.

Сили оборони за тиждень знищили понад сім тисяч окупантів
Фото: Скріншот з відео

За тиждень з 13 по 19 листопада Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника. Також ліквідовано 711 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

  • 86 танків
  • 94 бойових броньованих машин
  • 185 артилерійських системи
  • 17 РСЗВ
  • 8 установок ППО
  • 170 одиниць автотехніки
  • 18 одиниць спецтехніки

Фото: Олександр Павлюк

Окрім цього ЗСУ 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин. 

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