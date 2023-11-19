Студенти, які перебувають за кордоном, не отримуватимуть стипендії, – Міносвіти

Студентам українських університетів, які перебувають за кордоном, не будуть платити стипендії. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

За його словами, економія коштів дозволить збільшити виплати студентам, які навчаються в Україні.

"Ми маємо допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами. Стипендія академічна якраз для того, щоб вони мали змогу отримати ті знання, які будуть потрібні їм для перемоги України і після неї", – сказав він.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів презентували законопроєкт, який має сприяти вдосконаленню освітнього процесу. Документом пропонується вже наступного року не набирати студентів на заочну форму. Студенти, які зараз навчаються на вечірній або заочній формі, зможуть закінчити навчання за тими правилами, за якими навчалися.