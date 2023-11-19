За минулу добу ворог здійснив 16 обстрілів на півночі України

Під обстрілами опинилися Чернігівська та Сумська області.

За минулу добу російська армія завдала 16 ударів по Чернігівські та Сумській областях. Про це повідомляє оперативне командування «Північ»:

«російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 16 обстрілів (136 вибухів) із різних видів озброєння», – йдеться у повідомленні.

Так, у Чернігівській області постраждали три громади, а в Сумській – Шостківський район. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу поранення отримала 41-річна жінка, яка автомобілем доставляла гуманітарну допомогу в одну з прикордонних громад Новгород-Сіверщини.