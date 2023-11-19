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За минулу добу ворог здійснив 16 обстрілів на півночі України

Під обстрілами опинилися Чернігівська та Сумська області.

За минулу добу ворог здійснив 16 обстрілів на півночі України
Фото: ОК "Північ"

За минулу добу російська армія завдала 16 ударів по Чернігівські та Сумській областях. Про це повідомляє оперативне командування «Північ»:

«російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 16 обстрілів (136 вибухів) із різних видів озброєння», – йдеться у повідомленні.

Так, у Чернігівській області постраждали три громади, а в Сумській – Шостківський район. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу поранення отримала 41-річна жінка, яка автомобілем доставляла гуманітарну допомогу в одну з прикордонних громад Новгород-Сіверщини. 

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