Ранковий обстріл Херсона: окупанти накрили артилерією багатоповерхівку. Серез поранених 3-річна дитина

Сьогодні вранці у Херсоні було чути звуки вибухів. За інформацією голови Херсонської МВА, внаслідок обстрілу поранено шестирічну дитину. Пізніше У МВС уточнили, що ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, внаслідок удару поранення отримала 3-ріна дівчинка та її бабуся.

"У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранена 6-річна дитина. Їй надається медична допомога. По решті постраждалих інформація уточнюється", – зазначив голова МВА Роман Мрочко.

Станом на 12:00 до лікарень Херсона доставлені двоє жінок, одна у важкому стані. Вони отримали поранення внаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ.

У МВС уточнили, що внаслідок артилерійського обстрілу Херсона постраждали пʼятеро людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років. Всі з осколковими пораненнями. Лікарі надають необхідну допомогу.

"Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду. Вкотре росія бʼє по житловій інфраструктурі, по цивільних людях", – додали у МВС.

Внаслідок нічних обстрілів Херсонської області загинула жінка. Окрім того, вночі в лікарні померли двоє поранених.