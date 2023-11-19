МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
“Шахеди”. Напередодні другої зими
“Шахеди”. Напередодні другої зими
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Західну Україну засипає снігом (фото)
Західну Україну засипає снігом (фото)
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Ранковий обстріл Херсона: окупанти накрили артилерією багатоповерхівку. Серез поранених 3-річна дитина

Ще четверо людей отримали травми.

Ранковий обстріл Херсона: окупанти накрили артилерією багатоповерхівку. Серез поранених 3-річна дитина
Фото: Facebook/Aris Messinis

Сьогодні вранці у Херсоні було чути звуки вибухів. За інформацією голови Херсонської МВА, внаслідок обстрілу поранено шестирічну дитину. Пізніше У МВС уточнили, що ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, внаслідок удару поранення отримала 3-ріна дівчинка та її бабуся.

"У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранена 6-річна дитина. Їй надається медична допомога. По решті постраждалих інформація уточнюється", – зазначив голова МВА Роман Мрочко.

Станом на 12:00 до лікарень Херсона доставлені двоє жінок, одна у важкому стані. Вони отримали поранення внаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ.

У МВС уточнили, що внаслідок артилерійського обстрілу Херсона постраждали пʼятеро людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.  Всі з осколковими пораненнями. Лікарі надають необхідну допомогу.

"Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду. Вкотре росія бʼє по житловій інфраструктурі, по цивільних людях", – додали у МВС.

Внаслідок нічних обстрілів Херсонської області загинула жінка. Окрім того, вночі в лікарні померли двоє поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies