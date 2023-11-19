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Окупанти обстріляли Донеччину: двоє людей зазнали поранень

Загальна кількість жертв окупантів на Донеччині складає 1775 убитих та 4318 поранених.

Окупанти обстріляли Донеччину: двоє людей зазнали поранень
Фото: Ігор Мороз

Вродовж доби російські окупанти обстріляли два населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 2 мирних жителів. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Ігор Мороз. 

"За 18 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Максимільянівці і Новогродівці. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 людини, пораненої раніше, — у Красногорівці", – повідомив він.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 1775 убитих та 4318 поранених. Вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли 14 громад Донецької області. Внаслідок ударів постраждали троє мирних жителів, також зруйновані житлові будинки.

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