На Київщині уламок ворожого дрона пошкодив інфраструктурний об'єкт

У Київській області внаслідок внаслідок падіння уламку ворожого БпЛА типу "Shahed-136/131" пошкоджений інфраструктурний об’єкт, жертв та постраждалих немає.Уночі в області активно працювала ППО.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки", – повідомив він.

Нагадаємо, на підступах до Києва уночі сили ППО знешкодили близько десятка ворожих "Шахедів". Ворог вже другу ніч атакує безпілотниками столицю та область.