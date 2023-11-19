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На Київщині уламок ворожого дрона пошкодив інфраструктурний об'єкт

На Київщині активно працювала ППО. 

На Київщині уламок ворожого дрона пошкодив інфраструктурний об'єкт
Фото: скрин відео

У Київській області внаслідок внаслідок падіння уламку ворожого БпЛА типу "Shahed-136/131" пошкоджений інфраструктурний об’єкт, жертв та постраждалих немає.Уночі в області активно працювала ППО. 

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко. 

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки", – повідомив він.

Нагадаємо, на підступах до Києва уночі сили ППО знешкодили близько десятка ворожих "Шахедів". Ворог вже другу ніч атакує безпілотниками столицю та область.

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