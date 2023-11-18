Головне за суботу, 18 листопада: світовий рекорд снайпера СБУ, санкції щодо Табачника і Азарова

Джерела LB.ua повідомили, що снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів.

Попередній рекорд становив 3540 метрів.

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію".

На відео чітко видно влучання в російського окупанта і переляк його товаришів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили 21 атаку.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 листопада – в нашій новині.

У суботу росіяни атакували ракетами Комишуваську громаду Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє співробітників ДСНС, ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку", – зазначили у поліції.

Коли на місце події прибули правоохоронці та рятувальники, росіяни здійснили повторний обстріл.

"Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", – додали у відомстві.

Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по інфраструктурі Запоріжжя. У двох будівлях виникла пожежа.

Сили оборони України знищили на Лівобережжі Херсонщини важку вогнеметну систему росіян "Сонцепьок". Там українські війська наразі закріпилися на кількох плацдармах та продовжують знищувати ворога.

Відео знищення ТОС-1А "Сонцепьок" опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Лівий берег Херсонщини. Був російський «Солнцепьок», а тепер нема.", – написав він.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони про економічні санкції стосовно понад 100 юридичних та 37 юридичних осіб. У списку є колишні українські високопосадовці.

Зеленський підписав сьогодні відповідні укази №758/2023 та №759/2023. Санкції впроваджуються відповідно на 5 та 10 років.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки й оборони покладено на секретаря РНБО.

Санкції запроваджено зокрема проти колишнього прем'єра-міністра Миколи Азарова, ексміністра освіти Дмитра Табачника, екснардепа Олега Царьова, очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова та народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша. У списку також є голови “ЛНР” Леонід Пасічник і депутат Державної думи Росії Дмитро Саблін.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження сотні українських сержантів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні. “Напередодні я підписав укази про нагородження сотні українських сержантів - найкращих, найсильніших. Пишаюся вами усіма”, - сказав президент.

Глава держави нагадав, що за час повномасштабної війни більше ніж 13 тисяч сержантів були відзначені державними нагородами.

Зазначимо, що напередодні, 17 листопада, Зеленський трьома указами (№754, 755, 756) нагородив 480 військових, 175 з них - посмертно. Серед них - не лише сержанти, а й старші офіцери і рядові солдати.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!