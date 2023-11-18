Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
ГоловнаСуспільствоПодії

Журналіст Михайло Ткач повідомив про напад під час зйомки матеріалу на Київщині, поліція відкрила провадження

Журналіст проводив зйомку біля ресторану "Тандир" у селищі Козин, де, як зазначається, було багато автомобілів можновладців.

Журналіст Михайло Ткач повідомив про напад під час зйомки матеріалу на Київщині, поліція відкрила провадження
Фото: скриншот відео

Видання “Українська правда” повідомило, що на їхнього журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.

Зазначається, що у п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", - повідомив Михайло Ткач.

Поліція Київщини повідомила, що розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності під час конфлікту біля ресторанного закладу.

Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило. Проте за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ).

Також встановлено, що сьогодні, 18 листопада, журналіст видання звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу.

Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках.

Розпочате досудове розслідування, у ході якого можлива додаткова кваліфікація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies