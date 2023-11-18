Журналіст проводив зйомку біля ресторану "Тандир" у селищі Козин, де, як зазначається, було багато автомобілів можновладців.

Видання “Українська правда” повідомило, що на їхнього журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.

Зазначається, що у п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", - повідомив Михайло Ткач.

Поліція Київщини повідомила, що розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності під час конфлікту біля ресторанного закладу.

Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило. Проте за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ).

Також встановлено, що сьогодні, 18 листопада, журналіст видання звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу.

Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках.

Розпочате досудове розслідування, у ході якого можлива додаткова кваліфікація.