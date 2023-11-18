Єрмак обговорив 12-й пакет санкцій з міністром підприємств Італії

Голова ОПУ відзначив особисте лідерство прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні у консолідації європейських партнерів навколо допомоги Україні.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Про це йдеться на сайті президента.

“Очільник Офісу Глави держави подякував уряду та народу Італії за продовження незмінної підтримки України й українського народу в боротьбі за свободу та спільні європейські демократичні цінності”, − йдеться у повідомленні.

Єрмак відзначив особисте лідерство прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні у консолідації європейських партнерів навколо допомоги Україні. Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті, подальшу безпекову співпрацю та підготовку 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії.

Голова ОПУ також висловив вдячність Італії за підтримання Формули миру, зокрема за участь італійського представника в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті.

Сторони також обговорили напрями співпраці під час майбутнього головування Італії в “Групі семи” наступного року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки. Українськмй лідер розраховує, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів.