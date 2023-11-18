МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак обговорив 12-й пакет санкцій з міністром підприємств Італії

Голова ОПУ відзначив особисте лідерство прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні у консолідації європейських партнерів навколо допомоги Україні.

Єрмак обговорив 12-й пакет санкцій з міністром підприємств Італії
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Про це йдеться на сайті президента.

“Очільник Офісу Глави держави подякував уряду та народу Італії за продовження незмінної підтримки України й українського народу в боротьбі за свободу та спільні європейські демократичні цінності”,  − йдеться у повідомленні.

Єрмак відзначив особисте лідерство прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні у консолідації європейських партнерів навколо допомоги Україні. Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті, подальшу безпекову співпрацю та підготовку 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Голова ОПУ також висловив вдячність Італії за підтримання Формули миру, зокрема за участь італійського представника в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті.

Сторони також обговорили напрями співпраці під час майбутнього головування Італії в “Групі семи” наступного року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки. Українськмй лідер розраховує, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies