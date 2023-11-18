Сьогодні у Львові провели в останню путь трьох військовослужбовців: Тараса Сивенького, Івана Равлінка та Андрія Пилипіва. Герої загинули захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Чин похорону воїнів пройшов у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Тарас Сивенький народився 10 березня 1996 року у Львові. З дитинства займався легкою атлетикою. Навчався у “Львівській політехніці” за спеціальністю інженерна механіка.

У 2017 році завершив військовий вишкіл у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В мирний час працював інженером-конструктором. Мав безліч хобі та захоплень: займався спортом, любив їздити на велосипеді, грати у футбол, мандрувати горами, цікавився історією.

Фото: Іван Станіславський

У перший день повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини до лав 45-ї окремої артилерійської бригади Корпусу резерву ЗСУ. Обіймав посаду командира взводу, брав участь у боях за звільнення Херсонщини, Харківщини та Донеччини. За особисту мужність був нагороджений численними відзнаками, зокрема, Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» та нагрудним знаком «Срібний хрест». Героїчно загинув під час виконання бойового завдання 13 листопада 2023 року.

У Тараса Сивенького залишилися батьки та сестра.

Іван Равлінко народився 12 квітня 1989 року у Львові. Працював у мʼясному відділі у ТзОВ «Арсен». У вільний час цікавився комп’ютерними технологіями. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від загарбників. Боронив суверенітет та територіальну цілісність держави у складі 42-ї ОМБр. Виконував бойові завдання на території Донецької області. Загинув 14 листопада 2023 року.

У Івана Равлінка залишилися мама, сестра, брат та наречена.

Фото: Іван Станіславський

Андрій Пилипів народився 6 липня 1982 року в селищі Вигода Івано-Франківської області. Здобув освіту у колишньому Косівському коледжі та інституті декоративно-прикладного мистецтва імені В. Касіяна за фахом «Майстер художньої ковки», а згодом вступив до Львівської національної академії мистецтв на заочну форму навчання. Після здобуття освіти спершу працював за спеціальністю у Чернівцях, далі – на приватному підприємстві у Львові. Як художник, фаховий майстер із металу і ковки, постійно вдосконалював свою майстерність та бездоганно володів художньою обробкою деревини. Є автором памʼятника заробітчанам в Івано-Франківську.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини до складу військової частини А4740. Надалі виконував бойові завдання у лавах 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”. Під час боїв у найгарячіших точках фронту Андрій Пилипів вирізнявся винятковою стійкістю і мужністю. Загинув 5 листопада 2023 року.

У воїна залишилися батьки, дружина, 9-річна донька та сестра.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станівславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський