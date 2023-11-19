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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили чотири артсистеми ворога та дві системи ППО

Знищено два склади БК ворога.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили чотири артсистеми ворога та дві системи ППО
Фото: Скріншот з відео

Збройні сили України на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми  два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, 4 ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 531 особу. 5 окупантів здалися в полон", – повідомив Тарнавський.

Сили оборони знищили 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, у найважчих боях під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 осіб на день. За попередніми даними, втрати окупантів сягають від 300 до 400 тисяч осіб убитими й пораненими

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