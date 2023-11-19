На Таврійському напрямку ЗСУ знищили чотири артсистеми ворога та дві системи ППО

Збройні сили України на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, 4 ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 531 особу. 5 окупантів здалися в полон", – повідомив Тарнавський.

Сили оборони знищили 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, у найважчих боях під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 осіб на день. За попередніми даними, втрати окупантів сягають від 300 до 400 тисяч осіб убитими й пораненими