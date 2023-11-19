Росія планує розконсервувати радянський розвідувальний літак M-55, – британська розвідка

РФ використовуватиме його для посилення своєї розвідки.

Росія, ймовірно планує повернути на озброєння рідкісний висотний літак М-55. За інформацією британської розвідки, РФ використовуватиме його для розвідки, пише Міноборони Британії у "X".

"Літак нещодавно використовувався, як дослідницька платформа для досліження про землю. Однак було помічено, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах", – йдеться у звіті розвідки.

Як зазначають у Міноборони Британії, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки.

"Є ймовірність того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", додають у відостві.

Також додається, що літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору.

Як раніше повідомлялось, Північна Корея передала Росії понад 1 000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Із 7 вересня по 1 жовтня судно під прапором РФ перевезло вантаж із північнокорейського складу боєприпасів до російського порту.