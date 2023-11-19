МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
“Шахеди”. Напередодні другої зими
“Шахеди”. Напередодні другої зими
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Західну Україну засипає снігом (фото)
Західну Україну засипає снігом (фото)
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія планує розконсервувати радянський розвідувальний літак M-55, – британська розвідка

РФ використовуватиме його для посилення своєї розвідки.

Росія планує розконсервувати радянський розвідувальний літак M-55, – британська розвідка
Фото: Wikipedia.org

Росія, ймовірно планує повернути на озброєння рідкісний висотний літак М-55. За інформацією британської розвідки, РФ використовуватиме його для розвідки, пише Міноборони Британії у "X".

"Літак нещодавно використовувався, як дослідницька платформа для досліження про землю. Однак було помічено, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах", – йдеться у звіті розвідки.

Як зазначають у Міноборони Британії, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки.

"Є ймовірність того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", додають у відостві.

Також додається, що літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору.

Як раніше повідомлялось, Північна Корея передала Росії понад 1 000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Із 7 вересня по 1 жовтня судно під прапором РФ перевезло вантаж із північнокорейського складу боєприпасів до російського порту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies