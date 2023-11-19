Російська армія почала обстрілювати лівобережжя Херсонщини

Під обстрілом території, які відбили Сили оборони.

Російські окупанти окрім правобережжя Херсонщини почали обстрілювати і лівий берег Дніпра. Особливо ті території, які вдалося відбити Силам оборони України. Таким чином вони намагаються зупинити українські війська після їх закріплення на декількох плацдармах на окупованій території.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни, ред.) почали використовувати авіабомби, щоб обстрілювати Лівобережжя. Я так розумію, це хаотичні обстріли. Вони дуже бояться контрнаступу і пробують зупинити наших хлопців на лівобережжі", – зазначив він.

За словами Полоннікова, армія РФ з території лівоборежжя може бити майже по кожному кутку Херсона. Найбільше страждає від обстрілів Білозерська громада.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу Силам оборони вдалося на кількох плацдармах лівого берега Дніпра на Херсонському напрямку.