МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
“Шахеди”. Напередодні другої зими
“Шахеди”. Напередодні другої зими
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Західну Україну засипає снігом (фото)
Західну Україну засипає снігом (фото)
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія почала обстрілювати лівобережжя Херсонщини

Під обстрілом території, які відбили Сили оборони.

Російська армія почала обстрілювати лівобережжя Херсонщини
Фото: Інна Варениця

Російські окупанти окрім правобережжя Херсонщини почали обстрілювати і лівий берег Дніпра. Особливо ті території, які вдалося відбити Силам оборони України. Таким чином вони намагаються зупинити українські війська після їх закріплення на декількох плацдармах на окупованій території.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни, ред.) почали використовувати авіабомби, щоб обстрілювати Лівобережжя. Я так розумію, це хаотичні обстріли. Вони дуже бояться контрнаступу і пробують зупинити наших хлопців на лівобережжі", – зазначив він.

За словами Полоннікова, армія РФ з території лівоборежжя може бити майже по кожному кутку Херсона. Найбільше страждає від обстрілів Білозерська громада.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу Силам оборони вдалося на кількох плацдармах лівого берега Дніпра на Херсонському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies