Морпіхи закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра Херсонської області

Ворог втратив понад 1200 осіб убитими і більш ніж 2000 – пораненими.

Морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат. Про це повідомила Морська піхота в Facebook.

"У ході боїв з російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня", – йдеться у повідомленні.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вранці повідомила про певні успіхи на її напрямку.

"Є певні успіхи, про які вже засвідчено. І ми продовжуємо їх закріплювати. Просування з нашого боку все ж таки відбувається", – сказала вона.

У Генеральному штабі додали, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

"Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків.

Про закріплення Сил оборони на деяких позиціях лівого берега Херсонської області аналітики повідомляли ще наприкінці жовтня.

15 листопада начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попросила дотримуватися "інформаційної тиші", аби потім відзвітували про "великі успіхи". Гуменюк зазначила, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".