Укрзалізниця затримала неповнолітніх вандалів, які пошкодили приміський поїзд

Це вже третій випадок вандалізму за останні три тижні.

Співробітники Укрзалізниці затримали чергових неповнолітніх вандалів, які пошкодили приміський поїзд. Підлітки 2007 - 2010 років народження пошкодили електричку Золочів - Харків-Пасажирський.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Вандалів затримала локомотивна бригада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці.

“Під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагону. Після затримання вони були передані до правоохоронних органів”, - повідомили в Укрзалізниці.

Наразі сума збитків встановлюється.

В Укрзалізниці нагадали, що це вже третій випадок вандалізму за останні три тижні.

Як раніше повідомлялось, співробітники Нацполіції встановили підлітків, які розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ 28 жовтня. Ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.⠀