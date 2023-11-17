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Укрзалізниця затримала неповнолітніх вандалів, які пошкодили приміський поїзд

Це вже третій випадок вандалізму за останні три тижні. 

Укрзалізниця затримала неповнолітніх вандалів, які пошкодили приміський поїзд
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Співробітники Укрзалізниці затримали чергових неповнолітніх вандалів, які пошкодили приміський поїзд. Підлітки 2007 - 2010 років народження пошкодили електричку Золочів - Харків-Пасажирський.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Вандалів затримала локомотивна бригада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці.

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“Під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагону. Після затримання вони були передані до правоохоронних органів”, - повідомили в Укрзалізниці. 

Наразі сума збитків встановлюється.

В Укрзалізниці нагадали, що це вже третій випадок вандалізму за останні три тижні. 

Як раніше повідомлялось, співробітники Нацполіції встановили підлітків, які розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ 28 жовтня. Ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.⠀

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